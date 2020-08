Trener Widzewa: Dobieramy kolejne elementy do widzewskiej układanki

Trener łodzian Enkeleid Dobi odniósł się do pierwszego meczu sezonu: - Trwa pandemia, ale my z nią walczymy, pokonamy każdą przeszkodę i cieszymy się, że możemy grać. Stale kompletujemy kadrę i staramy się dobierać do tej układanki kolejne elementy. Jesteśmy pokorni i wiemy z kim gramy w pierwszej kolejce. Radomiak do ostatnich minut walczył do ekstraklasę, dlatego na pewno ma apetyt na powtórzenie tego wyniki i będzie kandydatem do awansu. My jednak jesteśmy Widzew, chcemy pokazać się z jak najlepszej strony i jedziemy do Pruszkowa po trzy punkty.

Kibice Widzewa zawsze wymagają walki i pełnego zaangażowania przez 90 minut. I co o tym sądzi trener? - Będziemy robić wszystko, by móc schodzić z boiska z podniesioną głową. Naszym celem jest wygrywać każdy mecz. Tego wymaga się ode mnie i przede wszystkim od Widzewa. Bądźmy szczerzy, jesteśmy beniaminkiem, ale ambicje w tym klubie są wielkie. Naszym celem jest najpierw awansować do ekstraklasy, a potem osiągnąć jeszcze więcej, ale musimy pracować krok po kroku - podkreślił trener Dobi, cytowany przez widzew.com

Trener nie chciał ujawnić, w jakim składzie ustawi pierwszą drużynę na pierwszy mecz. - O wszystkim jako pierwsi dowiedzą się zawodnicy. Wiele może się jeszcze zdarzyć, dlatego nie chcę jeszcze przedstawiać konkretnych nazwisk - podsumował Enkeleid Dobi.