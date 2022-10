Trener Widzewa Janusz Niedźwiedź był o krok od mistrzostwa Europy

To na pewno Mariusz Lewandowski (Radomiak) – 66 meczów w pierwszej reprezentacji Polski, Maciej Stolarczyk (Jagiellonia) – 8 występów w kadrze, Waldemar Fornalik (Piast) – 233 mecze na szczeblu ekstraklasy, Adam Majewski (Stal Mielec) – 280 występów w ekstraklasie, raz w kadrze, Ivan Djurdjević (Śląsk) – 105 meczów w barwach Lecha, Marcin Kaczmarek (Lechia) – 97 meczów na najwyższym szczeblu.

Blisko ekstraklasy jako zawodnik był także Janusz Niedźwiedź, obecny trener Widzewa. Grał m.in. w rezerwach Amiki Wronki z Dariuszem Dudką. Ale największym sukcesem piłkarskim szkoleniowca były mecze w kadrze juniorów, która w 2001 roku zdobyła tytuł mistrza Europy. Janusz Niedźwiedź był powoływany na mecze kontrolne kadry Michała Globisza i Mirosława Dawidowskiego, ale na decydujący turniej do Finlandii nie pojechał.

Wśród wybrańców znaleźli się m.in. Sebastian Mila, Paweł Brożek, Tomasz Kuszczak, Paweł Golański, Łukasz Madej, Rafał Grzelak i... Wojciech Łobodziński. Ten ostatni do niedawna był trenerem Miedzi Legnica, z którą już w piątek o godz. 20.30 zmierzy się Widzew. Mecz odbędzie się w Łodzi. Doszło by do spotkania starych kumpli z dawnej drużyny, ale trener Łobodziński został właśnie zdymisjonowany i zastąpił go Grzegorz Mokry.

Zbiory Muzeum Widzewa Łódź zostały wzbogacone o kolekcję historycznych proporczyków. Było to możliwe dzięki dr. n. med. Karolowi Majewskiemu, prezesowi Centrum Medycy Klinicznej DiMedical, które jest sponsorem strategicznym Klubu z alei Piłsudskiego.

Jak informuje oficjalna strona klubu, niedawno powołany członek Rady Nadzorczej Widzewa Łódź na jednej z aukcji zakupił kolekcję widzewskich pamiątek, a następnie przekazał je do klubowego muzeum. - Proporczyki zostały zdobyte dzięki czujności zespołu DiMedical. Trafiliśmy na aukcję jednej z osób, która przez wiele lat kolekcjonowała piłkarskie pamiątki i bez chwili zawahania postanowiliśmy je odkupić. Dla nas stanowią nieocenioną wartość sentymentalną i postanowiliśmy przekazać je do muzeum, aby powiększyć kolekcję, która dokumentuje historię naszego klubu - mówił Karol Majewski.

W zbiorze znajduje się także proporczyk z wizerunkiem Zbigniewa Bońka z tytułem piłkarza roku, przyznany przez tygodnik „Piłka Nożna” i gazetę „Sport” za wygraną w kibicowskim plebiscycie. Na odwrocie znajduje się również autograf oraz dedykacja autorstwa byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. ą