Trener Widzewa Janusz Niedźwiedź i Jordi Sanchez zagrożeni. Zaczną wiosnę w Widzewie?

Dziś (sobota) o godz. 12.30 na Suzuki Arenie w Kielcach piłkarze Widzewa rozegrają ostatni mecz rundy jesiennej i ostatni mecz w tym roku. Ich rywalem będzie inny beniaminek – Korona. To może być bardzo zacięty mecz, jak to mówią w środowisku piłkarskim, mecz walki. Dlatego trzeba uważać na kary nakładane przez sędziego.

Kto w Widzewie jest najbardziej zagrożony odsunięciem od jednego meczu? Napastnik Jordi Sanchez i... trener Janusz Niedźwiedź. Obaj mają na koncie po trzy żółte kartki. Jeśli obejrzą kartoniki w meczu z Koroną, obaj nie będą mogli wziąć udziału w styczniowym, pierwszym wiosennym meczu Widzewa z Pogonią Szczecin w Łodzi.

Potwierdza się, że Jordi i Janusz bardzo impulsywnie reagują na boiskowe wydarzenia. Ale tym bardziej trzeba uważać. Jeszcze w minionym sezonie zsumowane żółte kartki nie miały żadnych konsekwencji. Teraz trenerów też obowiązują takie same zasady, jak piłkarzy: 4 żółte kartki – mecz pauzy, 8 żółtych kartek – mecz pauzy, 12 żółtych kartek – dwa mecze pauzy, co czwarta kolejna żółta kartka – dwa mecze pauzy.

Oto widzewiacy ukarani w tym sezonie:

Żółte kartki:

3 – Jordi Sanchez, Janusz Niedźwiedź

2 – Martin Kreuzriegler, Dominik Kun, Juliusz Letniowski, Bartłomiej Pawłowski, Serafin Szota, Ernest Terpiłowski, Mateusz Żyro

1 – Bożidar Czorbadżijski, Marek Hanousek, Mato Milos, Kristoffer Normann Hansen, Juljan Shehu, Patryk Stępiński, Jakub Sypek.