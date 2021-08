Trener Widzewa Janusz Niedźwiedź podziela zdanie Dziennika Łódzkiego

Oto co na temat gry Marka Hanouska powiedział trener Widzewa Janusz Niedźwiedź, nazywany przez nas łódzkim Zinedine Zidane: – Piłka nożna to nie tylko taktyka czy umiejętności techniczne. Dominik Kun w pierwszym meczu z Sandecją przebiegł 12,5 kilometra. Jego biegowego wyniku z meczu z Zagłębiem jestem bardzo ciekaw, bo jeszcze tych danych nie oglądaliśmy - powiedział trener. - Osób zasługujących na plus za ten drugi mecz sezonu jest jednak na pewno więcej. Dla mnie kimś takim jest Marek Hanousek. Dużo osób nie zauważa takich boiskowych sytuacji, bo widzi choćby Dominika wbiegającego w wyższe sektory, ale Kun z założenia jest zawodnikiem bardziej ofensywnym od Marka w tym ustawieniu. Marek wykonuje tytaniczną pracę w obronie i doskonale czyta grę. My, jako trenerzy, zwracamy uwagę na to, jak się porusza, gdzie odwraca głowę, jak przecina kolejne linie podania i jak mądrze wykorzystuje moment doskoku do rywala - dodał szkoleniowiec.