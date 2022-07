Trener Widzewa Janusz Niedźwiedź: W ekstraklasie chcemy regularnie punktować

Czy udało się wszystkie założenia wykonać?

Trener Janusz Niedźwiedź: – Tak, co sobie zaplanowaliśmy wszystko udało się wykonać. Przeszliśmy przez to zgrupowanie bez większych urazów. To było dla nas kluczowe. Chcieliśmy też zintegrować grupę, bo mamy sporo nowych zawodników.

Jak przebiegała ta integracja?

Ten czas, kiedy spędzamy podczas posiłków, czy odpraw, albo ze sobą w pokojach sprzyja temu, żeby zawodnicy lepiej się poznali. Tak naprawdę, później wszyscy wychodzimy na boisko i musimy tworzyć jeden team.

Jest dziewięciu graczy zagranicznych...

W szatni są stałe rzeczy, ale też bierzemy pod uwagę to, że ktoś pochodzi z kraju o innej kulturze.

Oglądaliście mecz Pogoni w pucharach. Czy od dawna rozpracowujecie pierwszego rywala w ekstraklasie?

Pogoń analizujemy już od kilku tygodni. Teraz była pierwsza okazja, by zobaczyć ich w meczu o dużą stawę w europejskich pucharach.

Praca na obozie była dużo cięższa niż w Łodzi?

Doszli dwaj nowi członkowie sztabu szkoleniowego. Każdy trening jest nagrywany, a później analizowany. Wcześniej tak nie było. Chcemy się dobrze przygotować.

Doszli Łukasz Strzępek i Krzysztof Mordak.

To były wzmocnienia naszego sztabu. Potrzebowaliśmy ich, bo praca analityczna jest bardzo potrzebna.

Czy przed drużyną najważniejszy tydzień przygotowań?

Każdy tydzień był ważny. Praca była coraz mocniejsza. Wszystko ma swoje miejsce i swój czas. Teraz dopracowujemy szczegóły. Przed nami ostatnie szlify.

Rok minął od czasu przyjścia Pana do Widzewa?

Ten rok bardzo dużo mi dał. To było wielkie doświadczenie. Patrzymy metodą małych kroków. Chcemy grać dobrze, być powtarzalnym w graniu i regularnie punktować. ą

Dwunastu widzewiaków jest po debiucie w ekstraklasie:

Bartłomiej Pawłowski183-23

Patryk Lipski163-18

Paweł Zieliński113-4

Patryk Stępiński78-0

Mateusz Żyro61-2

Dominik Kun55-2

Karol Danielak52-1

Bożidar Czorbadżijski42-1

Jakub Wrąbel31-0

Serafin Szota23-1

Ernest Terpiłowski11-1

Juliusz Letniowski5-0