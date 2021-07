Trwa obóz piłkarski z Mariuszem Stępińskim Mario Summer Camp 2021

To już czwarta edycja obozu, podczas którego dzieci mają okazję doskonalić piłkarskie umiejętności pod okiem wykwalifikowanych trenerów.

Uczestnicy campu odbywają dwa treningi dziennie na boiskach Kompleksu Sportowego im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie. Obóz to jednak nie tylko obecność wyłącznie na murawie. Organizatorzy kładą również duży nacisk na odpowiednią regenerację oraz integrację uczestników. W programie znajduje się się m.in. wizyta w Termach Uniejów, wspólne oglądanie decydujących spotkań Mistrzostw Europy oraz turniej w grę FIFA 21.

Pierwsze dwa dni campu z uczestnikami spędził Mariusz Stępiński. Obecność organizatora i napastnika, który w swojej karierze zdobywał bramki przeciwko takim drużynom jak Juventus, Milan, Napoli czy Inter z pewnością jest dodatkową motywacją dla dzieci trenujących w Uniejowie. Mariusz Stępiński podczas organizacji campów przykłada ogromny nacisk do perfekcyjnego przygotowania całego przedsięwzięciach. W wywiadach podkreśla, że stara się zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do treningu.

Były piłkarz Widzewa Mariusz Stępiński związany był z drużyną Serie A Hellas Verona, ostatni sezon spędził w Lecce. Sprowadzeniem Mariusza Stępińskiego zainteresowany jest zespół Young Boys Berno.