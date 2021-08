Trzeci mecz i trzecie zwycięstwo TME SMS Łódź. Zdjęcia

3. kolejka Ekstraligi, godz. 12: TME SMS Łódź - Sportis KKP Bydgoszcz 2:1 (2:0)

Sędzia Sylwia Biernat z Krakowa.

1:0 Dominika Kopińska (14, asysta Daria Kurzawa)

2:0 Klaudia Jedlińska (42, podanie Dominika Kopińska)

2:1 Karolina Majda (86)

Skład: Oliwia Szperkowska - Yurina Enjo, Wiktoria Zieniewicz, Katarzyna Konat, Daria Kurzawa - Dominika Gąsieniec (85, Justyna Libera), Ernestina Abambila, Gabriela Grzybowska, Anna Rędzia (81, Oliwia Malesa) - Klaudia Jedlińska (70, Małgorzata Lichwa), Kopińska (75, Marta Miś). Trener: Marek Chojnacki

Ten mecz to prezent dla Oliwii Szperkowskiej, która obchodziła 20. urodziny.

Trener Marek Chojnacki miał rację, bo wygrana nie przyszła łatwo. Prezes UKS SMS Janusz Matusiak przestrzegał przed sezonem, że wszystkie drużyny będą grać z wicemistrzyniami Polski z TME SMS Łódź ze zdwojoną energią i motywacją w myśl zasady bij mistrza. Słabsze zespoły będą murować własną bramkę. I tak było też w sobotę na boisku przy ul. Milionowej.

Łodzianki zdobyły prowadzenie już w 14 minucie. Gabriela Grzybowska przechwyciła piłkę w środku pola, podała do Darii Kurzawy, a ta mięciutko wrzuciła piłkę w pole karne rywalek. Piłka wydawała się łatwa do wybicia dla bydgoszczanek, ale jednak tego nie zrobiły, do piłki dobiegła Dominika Kopińska i strzeliła gola z bliskiej odległości.

Podopieczne trenera Marka Chojnackiego grały pressingiem i starały się szybko odebrać piłkę rywalkom. W 42 minucie znów Gabriela Grzybowska odebrała piłkę, zagrała do Dominiki Kopińskiej, która z pierwszej piłki podała do Klaudii Jedlińskiej. Napastniczka TME SMS, której występ z powodów zdrowotnych stał pod znakiem zapytania, zagrała doskonale i strzeliła po długim rogu do siatki.

Na cztery minuty przed końcem Weronika Andrzejewska dośrodkowała z lewej strony, a Karolina Majda z bliska wepchnęła piłkę do siatki. Było nerwowo, ale wynik do końca nie uległ zmianie.