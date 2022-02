Trzecie podejście trenera Janusza Niedźwiedzia pod Ukraińców

To stały, można nawet rzecz, coroczny, sparingpartner łodzian. Wubiegłym roku 10 lutego jeszcze pod wodzą trenera Enkeleida Dobiego widzewiacy spisali się słabo i w rozegranym w tureckim Kargicak meczu towarzyskim przegrali z ukraińskim Inhułciem Petrowe 1:3. Gola zdobył Caique w 88 minucie.

Rok wcześniej, czyli 18 lutego 2020 roku widzewiacy pod wodzą trenera Marcina Kaczmarka też przegrali na boisku w Kargicak z Inhułciem Petrowe 0:1.

Po rundzie jesiennej Premier Lihi, Inhułeć zimuje na 14. miejsce w tabeli, skutkujące grą w barażu o utrzymanie w ukraińskiej ekstraklasie.

Do Łodzi wicelider tabeli wróci 19 lutego, 6 dni przed meczem w przy al. Piłsudskiego, gdzie podejmował będzie Arkę Gdynia.

Spotkanie z Arką rozpocznie się o godz. 20.30.

Widzew przygotował kolejny odcinek cyklu #WidzewAlanya by Noblebet #4. Tytuł odcinka na youtube: Regeneracja w morzu i młodzieżowa robota.

– Mieliśmy trening regeneracyjny nad morzem, zakończony kąpielą – mówił Dominik Kun. – Później pojechaliśmy na wycieczkę na miasto. Na pewno warto przyjechać tutaj na własną rękę i pozwiedzać. Alanya to fajne miejsce.

