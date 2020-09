Trzy drużyny ŁKS Łódź grają w Pucharze Polski

Tymczasem we wtorek rozlosowano w siedzibie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej pary czwartej rundy Pucharu Polski okręgu łódzkiego. Na tym szczeblu rozgrywkowym mamy aż dwie drużyny z alei Unii 2. ŁKS III, który jest beniaminkiem klasy A spotkanie z trzecioligowym Sokołem Aleksandrów. Za to lider czwartoligowej tabeli ŁKS II czeka wyjazdowy mecz z MKP-Borutą Zgierz, wiceliderem tabeli. Pozostałe pary czwartej rundy: Zawisza Rzgów - Keeza TermyNer Poddębice, Andrespolia Wiśniowa Góra - KSKutno, KAS Konstantynów - GKSKsawerów, GLKS Sarnów/Dalików - Widzew II Łódź, Victoria Rąbień - Zjednoczeni Stryków, zwycięzca meczu LKS Różyca - KSII Kutno (mecz w środę o 17) - Stal Głowno. Spotkania zaplanowano na 23 września, choć kluby mogą się porozumieć w sprawie innych terminów.

Z listy płac klubu z alei Unii 2 ubyło tymczasem dwóch piłkarzy. Maciej Dampc został wypożyczony do beniaminka II ligi Sokoła Ostróda. Będzie zawodnikiem tej drużyny do końca obecnego sezonu. 25- latek grał ostatnio w GKSKatowice, gdzie był wypożyczony z ŁKS. Po zakończeniu poprzedniego sezonu wrócił na aleję Unii 2, ale sztab szkoleniowy podjął decyzję o dalszym wypożyczeniu piłkarza. Z kolei do końca tego sezonu wypożyczony został Ricardo Guima. Portugalczyk został graczem klubu Academica Coimbra występującego w portugalskiej Liga Pro (drugi szczebel rozgrywkowy). Co ciekawe, właśnie barw tego klubu bronił zawodnik przed przyjściem do Łodzi. Zaliczył tam 50 meczów. Za w barwach zespołu z alei Unii 2 rozegrał 25 meczów w ekstraklasie w których strzelił dwa gole oraz dwa spotkania w Pucharze Polski.

Ełkaesiacy przygotowują się do sobotniego meczu o pierwszoligowe punkty na swoim boisku ze Stomilem Olsztyn (12.40). W zajęciach biorą udział wszyscy gracze, nikt nie narzeka na urazy. Po raz ostatni ŁKS grał z Duma Warmii 1 grudnia 2018 roku. Mecz zakończył się remisem 2:2 (1:1). Z kolei 11 sierpnia łodzianie pokonali Stomil 1:0 (0:0). Były to mecze I ligi. ą