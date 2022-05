Trzy medale łódzkich pływaczek z UKS 190 Łódź w mistrzostwach Polski

– Główne mistrzostwa Polski to najważniejsza impreza pływacka w roku – mówi Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego. – Bardzo się cieszę, że po raz kolejny gościmy w obiektach Aqua Lublin, dzięki fantastycznej współpracy z miastem Lublin i Klubem Uczelnianym AZS UMCS. Pływacy chwalą sobie szybkie pływanie w tej hali, więc spodziewam się wartościowych wyników. Z drugiej strony część jest tu jeszcze w okresie przejściowym, bowiem już za kilka tygodni będzie nas reprezentować na mistrzostwach świata w Budapeszcie. Dla niektórych to także ostatnia okazja, by wywalczyć minima na mistrzostwa Europy. Liczę że tak się stanie i w Rzymie będzie nas reprezentowała maksymalnie duża grupa. Naszym zadaniem, także dzięki bardzo dobrej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, jest wspieranie i pomaganie młodych zawodników, których jest tutaj w Lublinie spora grupa, a która jest gotowa do osiągania dobrych wyników – dodaje prezes, która jutro otworzy w Poznaniu główne letnie mistrzostwa Polski w skokach do wody. – Jako prezes PZP reprezentuję sześć dyscyplin i liczę, że podobnie jak pływacy, także w Poznaniu nasi reprezentanci wywalczą minima na zbliżające się mistrzostwa Europy.