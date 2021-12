Trzynastka nie musi być pechowa. Przyniesie szczęście Widzewowi w meczu z Wisłą?

Trener Janusz Niedźwiedź zapowiada, że drużyna zagra z pełnym zaangażowaniem, bo chce awansować do ósemki. Nie będzie odpuszczania spotkania, bo liga jest ważniejsza.

Sprzedaż biletów na to pucharowe spotkanie prowadzona jest przez stronę https://widzew.com/web/bilety/puchar-polski. Wejściówki na spotkanie mogą kupić wszyscy kibice - także karnetowicze, którzy nie skorzystali z pierwszeństwa zakupu (bez gwarancji utrzymania swojego miejsca karnetowego).

Mecz poprowadzi Paweł Raczkowski z Warszawy. 38-letni arbiter jest uznanym w środowisku sędzią międzynarodowym - w bieżącym sezonie towarzyszył na boisku graczom z Marsylii, Stambułu czy Kopenhagi. W czterech meczach w europejskich pucharach Raczkowski pokazał szesnaście żółtych kartek, jedną czerwoną, a także dwukrotnie używał gwiazdka dyktując rzut karny. Sędzia Raczkowski nie zaniedbywał także swoich obowiązków na krajowym podwórku, gdzie rozstrzygał w dziesięciu spotkaniach PKO Ekstraklasy.

Widzew ma szansę awansować do ćwierćfinału po raz trzynasty. Jesteśmy pewni, że trzynastka nie musi być pechowa.

Do tej pory Widzew raz wygrał główne trofeum (1985), cztery razy odpadał w półfinale (1996, 1997, 1999, 2003) i siedem razy w ćwierćfinale (1978, 1982, 1990, 1991, 1992, 1993, 2000). Po raz ostatni do tej pory Widzew był w pucharowej ósemce w 2003 roku. Widzew w tamtej edycji pokonał Jagiellonię Białystok 2:1 (Batata 31, Robert Dymkowski 45), Zagłębie Lubin 4: 2(Giuliano 8, 43-k, 67-k, Piotr Włodarczyk 54), Polar Wrocław 2:0 (Piotr Włodarczyk 40, Rafał Grzelak 88) i 5:3 w rewanżu (Miodrag Anđelković 2, Robert Dymkowski 64, 67, 90, Giuliano 75), a w półfinale przegrał z Wisłą Kraków 1:2 (Adam Cichon 75) i zremisował w Łodzi 1:1 (Michał Stasiak 42-k). Wisła zdobyła wówczas Puchar Polski.

Przy okazji spotkania w 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski odbędzie się kulminacyjny punkt zbiórki darów dla dzieci z łódzkich domów dziecka. Mecz zaplanowano na godz. 20:00, ale dwie godziny wcześniej na kibiców czeka masa atrakcji. Punktualnie o godz. 18:00 pod stadionem, u stóp trybuny D zabłyśnie Widzewska Choinka. Oprócz tradycyjnych atrakcji, które przewidziano na ten wieczór - okazjonalnego cateringu, konkursów dla najmłodszych i świątecznych gadżetów w oficjalnym sklepie Widzewa Łódź, pod stadionem odbędzie się wielka zbiórka darów dla dzieci z łódzkich domów dziecka.

Zachęcamy kibiców do przynoszenia do oficjalnego sklepu Widzewa Łódź kosmetyków osobistych, słodyczy i widzewskich gadżetów, które będzie można zakupić w sklepie, a następnie przekazać na rzecz dzieci.