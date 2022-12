Turniej Football School CUP. Cieszy duża frekwencja - mówi były piłkarz m.in. ŁKS Łódź i Widzewa Dariusz Kuczmera

Fot. Agnieszka Seklecka

Turniej Football School CUP rozwija się fantastycznie i z każdą edycją przyciąga coraz więcej uczestników. – Dziś, gdy tablety kuszą dzieci do leżenia na kanapie i grania w gry, jeszcze ważniejsze staje się zachęcanie ich do aktywnego spędzania czasu. Cieszymy się, że to nam się udaje – podkreśla założyciel szkółki Football School Piotr Klepczarek.