Turniej LOTOS PZT ITF na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego w Łodzi. Znamy półfinalistów i triumfatora debla

W ćwierćfinałach turnieju zagrali w piątek: Daniel Michalski (Polska, nr 1) - Gilbert Klier Junior (Brazylia, 5) 6:4, 3:6, 3:6, Paweł Cias (Polska) - Maciej Rajski (Polska) 6:7 (1), 3:6, Igor Marcondes (Brazylia, 8) - Wilson Leite (Brazylia, 4) 2:6, 1:6, Yann Wójcik (Polska) - Wojciech Marek (Polska) 7:6 (3), 6:3. Ten ostatni zawodnik wyeliminował turniejową dwójkę Markusa Erikssona, ale poległ w ćwierćfinale.

Pary półfinałowe: Gilbert Klier Junior (Brazylia, 5) – Maciej Rajski (Polska), Wilson Leite (Brazylia, 4) – Yann Wójcik (Polska). Pierwszy mecz półfinałowy rozpocznie się w sobotę o godzinie 10, a drugi nie wcześniej niż o 12. Będą emocje. Warto się wybrać do Miejskiego Klubu Tenisowego w Parku Poniatowskiego. Finał odbędzie się w niedzielę. Będzie polski? Brazylijski? Czy polsko-brazylijski?

W piątkowym finale gry podwójnej zmierzyli się rozstawieni z numerem 1 Szwedzi Markus Eriksson i Filip Bergevi z parą litewsko-grecką Karlis Ozolins, Aristotelis Thanos. Ta para wyeliminowała w półfinale rozstawionych z dwójką Brazylijczyków Wilsona Leite i Igora Marcondesa. Finał był pasjonującym widowiskiem. Pierwszego seta wygrali niespodziewanie Litwin i Grek 6:4. W drugim secie wyższość turniejowej jedynki nie podlegała wątpliwości – Szwedzi wygrali 6:2. Faworyci złapali wiatr w żagle i w decydującej partii para Markus Eriksson i Filip Bergevi wygrała 10:4.

- MKT Łódź się rozwija, organizuje duże turnieje - mówił Mirosław Skrzypczyński, prezes Polskiego Związku Tenisowego. - Turniej cyklu Lotos PZT Polish Tour, turniej do klasyfikacji rankingu światowego to w Łodzi duże wydarzenie. Turniej jest przygotowany perfekcyjnie.

- Mieliśmy 18 obcokrajowców i 14 Polaków, w eliminacjach mieliśmy ponad 60 zawodników - mówił Ryszard Kaliński, prezes MKT Łódź. - Jeżeli poprawimy naszą bazę, będziemy organizować poważniejsze turnieje. ą