Turniej Pierwszego Kroku Bokserskiego w Poznaniu z udziałem łódzkich bokserów. Zdjęcia

Jak nas poinformował trener Bogdan Szuba, organizatorem zawodów był klub bokserski Walczak Poznań, a celem imprezy był jasny - popularyzacja boksu oraz podnoszenie poziomu sportowego zawodników i zawodniczek już w początkowej fazie rozwoju kariery bokserskiej, którą będzie podążał każdy z adeptów pięściarstwa.

W turnieju głównym prawo startu mieli zawodnicy i zawodniczki posiadający ważną licencje PZB oraz ważne badania lekarskie w każdej kategorii wiekowej. Pierwszeństwo startu zaś mieli zawodnicy, którzy nie stoczyli więcej niż pięć walk w swojej krótkiej karierze, więc nie wszyscy łódzcy zawodnicy mogli wystartować. Większość zawodników Victoria Boxing Łódź to już doświadczeni bokserzy.

Sama organizacja i przebieg zawodów stały na bardzo dobrym poziomie. Zgłosiło się ponad 100 zawodników z 17 klubów z Polski takich jak: Akademia Sportu Jakub Czaprowicz, Olimpia Poznań, Sparta Złotów, Polonia Świdnica, KS Wielkopolanin Poznań, Sporty walki Gostyń, KB Walczak Poznań, Copacabana Konin, TS Chudecki Boxing, Fight Club Koszalin, Sporty walki Rawicz, KS Promień Żary, Boxing Trzemeszno, WKS Sokół Piła, Szamotuły Boxing Team, Shark łódź i Victoria Boxing łódź.

- W pierwszej kolejności wystąpili w turnieju młodzicy, a pierwszy z nich to mój wychowanek 13-letni Filip Dernicki w wadze do 40 kg pokonał Bartosza Łubika z Konina - dodał trener Bogdan Szuba. - Filip swoją przygodę z boksem zaczął 5 lat temu, a dopiero od dwóch lat startuje w zawodach już rangi wojewódzkiej i Ogólnopolskiej. Do tej pory stoczył 9 pojedynków z czego wszystkie wygrał. Ten bardzo grzeczny ambitny i pracowity zawodnik uczy się na co dzień w Szkole Podstawowej 184 im. L. Waryńskiego w Łodzi. Myślę, że w najbliższych latach będzie uczniem Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Edukacja i sport, w której reprezentuje już sekcję bokserską Victoria Boxing Łódź.

Kolejne moje odkrycie to młoda 15-letnia zgierzanka Daria Kupis, która rozwija się błyskawicznie podnosząc swoje umiejętności bokserskie. Daria stoczyła walkę sparingową z zawodniczką ze Sparty Złotów i udowodniła, że jest gotowa do startów i walk punktowanych.

W walkach sparingowych z braku przeciwników wystąpili również inni zawodnicy UKS Victoria Boxing Łódź. Alan Szwed stoczył dobre pojedynki bokserskie z dwoma zawodnikami z Konina. Natalia Mucha w wadze do 54 kg stoczyła swoją walkę z zawodniczką z Piły. Denys Bilow stoczył swój szkoleniowy sparing z zawodnikiem z Zielonej Góry z klubu KS Chudecki Boxing.

W walkach turniejowych swoje walki wygrali Artem Fontanyi w wadze do 54 kg pokonał zawodnika z klubu Szamotuły Boxing Team zdobywając złoty medal.

Kolejne złotko trenera Bogdana Szuby to Roman Zazubyk w wadze do 63 kg wypunktował zawodnika z Rawicza.

Wspomniany wcześniej Filip Dernicki w wadze do 40 kg pokonał na punkty Bartosza Łubika z Konina i również zdobył medal.

Najlepszą walkę turnieju stoczył absolwent MSMS Edukacja i sport 20-letni Vadim Chruszcz, który wygrał swój bokserski pojedynek, zdobywając złoty medal i owacje na stojąco. Obserwatorzy uznali jego pojedynek za walkę wieczoru.

Kolejny zawodnik łódzkiej Victorii Boxing to Maksymilian Szwed, który uległ 1:2 zdobywając srebrny medal.

Ostatnia z naszych zawodniczek to ubiegłoroczna brązowa medalistka Mistrzostw Polski Juniorek - po wyrównanej walce przegrała na punkty zdobywając srebrny medal.

Trener Bogdan Szuba: - Był to dobry pierwszy start moich zawodników w tym roku. Wyciągamy wnioski, omawiamy błędy i już w przyszły weekend jedziemy do Boguchwały koło Rzeszowa na Międzynarodowy Turniej Bokserski. Swój udział potwierdziły drużyny bokserskie z Iraku, Armenii, Ukrainy, Niemiec i Polski.