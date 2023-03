Tysiące odwiedzających odwiedziły targi wojskowe w Skierniewicach

Przez dwa dni, aż do ostatnich minut skierniewicka uczelnia pełna była osób ciekawych najnowszego wojskowego sprzętu.

– Targi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Każdego dnia odwiedziło nas kilka tysięcy osób – mówi por. Tomasz Jóźwiak z Ośrodka Zamiejscowego w Łodzi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. – Zdecydowanym faworytem zwiedzających okazał się czołg. Przez cały dzień przy Leopardzie stała kolejka chętnych, by wejść do środka. Wielkie zainteresowanie budziły również wyrzutnie rakiet, ale także to drobniejsze wyposażenie prezentowane w budynku.