Udany dzień dla reprezentantów Polski w trakcie Pucharu Świata w Tomaszowie Mazowieckim

Arena Lodowa wypełniła się dzisiaj głośnymi polskimi kibicami, którzy mocno wspierali biało-czerwonych. Ci odwdzięczyli się kilkoma wartościowymi wynikami. Świetnie wypadł Damian Żurek, który na 500 metrów zanotował najlepszy w karierze start w Pucharze Świata, zajmując siódme miejsce. Ten wynik sprawił, że awansował do czołowej dziesiątki w klasyfikacji łącznej.

– Wrażenie bardzo fajne, jestem zadowolony z drugiej części biegu, w niej nadrobiłem trochę do czołówki – mówi Damian Żurek. – Trochę jestem niezadowolony z pierwszej setki, bo tam wiem że mogę jeszcze sporo urwać. Przed nami jeszcze jeden ciężki trening przed finałami Pucharu Świata, podszlifujemy jeszcze pewne rzeczy. Lód nie jest za szybki, lecz dla każdego warunki są takie same, więc będzie decydowała dyspozycja dnia. Cieszę się z miejsca, to moja najwyższa lokata w zawodach pucharowych. Jazda z kibicami na trybunach jest zupełnie inna. W Arenie była moja mama, tata jest tutaj sędzią, też trzymał kciuki, podobnie jak znajomi ze szkoły czy przyjaciele. Jednym słowem taka sytuacja niesie, słychać ich było w trakcie biegu, aż się fajnie robi na serduchu – dodaje.