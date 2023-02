Uderzył w słup energetyczny i uciekł. Mężczyzna miał prawie dwa promile alkoholu ZDJĘCIA

Do zdarzenia doszło w niedzielę (5 lutego) około godziny 15.40 w Daszynie (powiat łęczycki).

- Okazało się, że kierowca audi uderzył w słup energetyczny, co spowodowało zerwanie linii. Ze względów bezpieczeństwa zamknęliśmy drogę. Kierowcą, który oddalił się z miejsca zdarzenia, okazał się 34-letni mieszkaniec gminy Daszyna. Policjanci zatrzymali go w miejscu zamieszkania. Badanie wykazało, że mężczyzna miał niecałe dwa promile alkoholu w organizmie. 34-latek trafił do aresztu, gdy wytrzeźwiał zostały mu przedstawione zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości - powiedział asp. szt. Mariusz Kowalski, oficer prasowy KPP w Łęczycy.