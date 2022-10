Ukazała się niezwykła książka o powstaniu ŁKS. Pierwszy egzemplarz dla Tomasza Salskiego

Grupa Ełkaesiak zajmująca się od lat pielęgnowaniem tradycji i historii klubu po wydaniu broszury informacyjnej „Tak powstał ŁKS w 1908 roku”, która została doręczona do przedstawicieli ponad 100 różnych redakcji prasy, radia i TV wydała zapowiedzianą książkę o powstaniu ŁKS.

Książka-kronika pt. Impulsy i inspiracje powstania Łódzkiego Klubu Sportowego - 1908 ukazała się w formacie 16 x 24 cm, liczy 554 strony. Autorem dziesiątej już książki o ŁKS jest Jacek Bogusiak, któremu od wielu lat pomaga Tadeusz Marczewski, a przy pozostałych tytułach w miarę możliwości inni przyjaciele z Grupy Ełkaesiak.

Pierwsze egzemplarze limitowanej edycji przeznaczone są dla osób, które dokonały wcześniej zamówienia wg kolejności zgłoszeń. Od wydawców publikacji Jacka Bogusiaka i Tadeusza Marczewskiego książkę z numerem 1 otrzyma właściciel ŁKS Tomasz Salski.

Pozostali w kolejności zamówień. Następna edycja trafi do sprzedaży otwartej.

Do powstania publikacji wykorzystano materiały m.in. z Archiwum Państwowego w Łodzi, akta dotyczące Guberni Piotrkowskiej, zbiory z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, szczątkowo zachowane zapiski Henryka Lubawskiego, notatki Zenona Sienkiewicza.

Książka liczy 13 rozdziałów. Każdy z nich mógłby być osobną książką. Tytuły części mówią wszystko: 1. Początki miasta Łodzi. 2. Łódź pod zaborem rosyjskim. 3. Początki sportu w Polsce. 4. Początki piłki nożnej w Europie. 5. Początki piłki nożnej w Polsce. 6. Pionierzy łódzkiego sportu. 7. Pierwsze Organizacje Sportowe od powstania Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego w 1824 roku do utworzenia Łódzkiej Piłkarskiej Ligi Sportowej w roku 1909. 8. Początki piłki nożnej w Łodzi 1906-1909. 9. Impulsy powstania ŁKS. 10. Powstanie ŁKS. 11. Łódzka Piłkarska Liga Sportowa. 12. Pierwsze rozgrywki o Mistrzostwo Łodzi. 13. Procedura i przebieg rejestracji Łódzkiego Klubu Sportowego w Guberni Piotrkowskiej.

Oddajmy głos Jackowi Bogusiakowi: – Przedstawione dane ukazują początki sportu w Łodzi, powstanie Łodzianki, z której powstał ŁKS. Grupa Łodzianka pomimo carskich restrykcji i zakazów grania w piłkę już od 1908, by w 1909 tuż po zakończeniu carskiego stanu wojennego zarejestrować w Guberni Piotrkowskiej ŁKS.

Kronika zawiera opis działalności ŁKS w latach 1908-1910, akta z carskiej guberni po rosyjsku i po polsku. Pierwszy statut klubu, opis pierwszych meczów ŁKS aż po powołanie do działalności w 1910 roku Łódzkiej Piłkarskiej Ligi Sportowej. Zamieszczona jest lista członków ŁKS z lat 1908-1913. Skany gazet z pierwszymi tekstami o ŁKS.

W książce zamieszczona są tablice-schematy, na których dokładnie opisano przebieg powstania ŁKS, rejestrację klubu. Szczegółowo opisano kalendarium z okresu stanu wojennego 1905-1909 w Guberni Piotrkowskiej, mających wpływ na działalność społeczną. Opisano pierwsze kilkanaście organizacji sportowych w Łodzi.

W książce wyjaśniono kontrowersje dat powstania najstarszych klubów w Polsce. Według zapisów władz zaborców Austrii i Rosji to Pogoń Lwów powstała w 1908 roku, Cracovia w 1909, Wisła Kraków w 1910. A łowcy sensacji od kilku lat piszą, że znają już datę powstania ŁKS, bo rejestracja w carskim urzędzie odbyła się w sierpniu 1909 roku. Dat rejestracji innych klubów przemilczają. Nie zadają sobie trudu wyjaśnienia tych różnic w datach, przypomnienia nawet sobie samym i pozostałym czytelnikom, że Polska była na początku XX wieku pod zaborami. Rejestracja polskich organizacji wyglądała wtedy niewyobrażalnie do dzisiejszych współczesnych czasów. Łódź na początku XX wieku była pod zaborem rosyjskim, a w mieście Łodzi w latach 1905-1909 był ogłoszony przez cara stan wojenny. Takie informacje i setki innych wraz z podanymi skanami carskich dokumentów, skanami gazet i wyjaśnień są na 554 stronach książki: Impulsy i inspiracje powstania ŁKS.

Książki-kroniki „Historia ŁKS” można kupić w księgarni książek historycznych „Odkrywcy” w Łodzi przy ul. Narutowicza 46. Można także zamówić bezpośrednio u wydawcy, nr tel. 601-309-100.