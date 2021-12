Ukradł butelkę wódki i kilkaset złotych, ale już siedzi w areszcie ZDJĘCIA

27 listopada dyżurny sieradzkiej policji został powiadomiony o ataku na ekspedientkę, do którego doszło w jednym ze sklepów monopolowych na terenie Sieradza. Przed godziną 21 do sklepu wszedł mężczyzna, który chciał kupić butelkę wódki. Kiedy kobieta zdjęła towar z półki, napastnik zamachnął się na nią i zażądał pieniędzy. Następnie otworzył kasę i zabrał z niej kilkaset złotych. Kiedy kobieta próbowała się bronić, agresor dwukrotnie uderzył ją pięścią w głowę. Wyrwał jej z ręki butelkę wódki i uciekł. Sprzedawczyni wybiegła za nim i widziała jak wsiadł do zaparkowanego w pobliżu samochodu a następnie odjechał. O całym zdarzeniu natychmiast powiadomiła policję. Na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń.

Policjanci już kilkanaście godzin po zdarzeniu znali tożsamość napastnika. Był nim 31-letni mieszkaniec Sieradza. Okazało się, że typowany mężczyzna może mieć również związek z kradzieżą elektronarzędzi w budynku jednej z instytucji. Podczas wykonywanych tam prac remontowych złodziej ukradł skrzynkę z narzędziami, których wartość pokrzywdzony oszacował na ponad 2700 złotych.