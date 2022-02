Ukraińcy straszą Widzew w Turcji. Ile zostało karnetów na Widzew? Rusza otwarta sprzedaż

Nie ma co jednak siać paniki, że ukraiński zespół gra przynajmniej jak Dynamo Kijów Walerego Łobanowskiego. To trzecioligowiec, a ponadto w składzie Miedzi pojawiali się dublerzy. Wojciech Łobodziński powiedział: Dzisiaj 90 minut gry dostali zawodnicy w większości aspirujący do pierwszej jedenastki. Niektórzy się obronili, a niektórzy mniej. Dokonujemy przeglądu całej kadry i o to też nam chodzi podczas przygotowań, by wszyscy grali w dużej liczbie minut.

Gole w meczu Miedzi z FKLiwyj Bereh Kijów zdobyli: Mehdi Lehaire 84 - Dmytro Fatiejew 31, Andrij Stryżak.

Przebywający na zgrupowaniu w Turcji piłkarze Widzewa zagrają 12 lutego o godzinie 9 z drużyną Liwyj Bereh Kijów. Tego samego dnia o godzinie 14 zmierzą się z zespołem z Gruzji Gareji Sagarejo. 18 lutego w ostatnim sparingu zagra z ukraińskim klubem Ingulec Petrowe.

W Turcji piłkarze Widzewa trenują, natomiast w Łodzi kupują karnety. Zakończył się okres przedłużania wejściówek ze zmianą miejsca. Po dwóch dniach przerwy technicznej rozpocznie się etap sprzedaży otwartej. Jej start nastąpi 12 lutego. Potrwa do 20 lutego lub do wyprzedania wszystkich karnetów. Na oficjalnej stronie Widzew podaje, że sprzedano 14.464 karnetów.