Ukraińcy w kolejkach do szczepień przeciw COVID-19

Taki punk czynny jest między innymi na terenie łódzkiej Manufaktury. Czasami ustawia się tam nawet kilkuosobowa kolejka Dominują w niej...Ukraińcy. Tatiana tłumaczy, że przyszła się zaszczepić, bo wymagają tego od niej w pracy. Jak się nie zaszczepi to może ją stracić.

- U mnie w pracy takich wymogów nie ma – twierdzi Wiktor. - Szczepie się by ułatwić sobie życie.. Jak jadę do siebie na Ukrainę to muszę zrobić test. A to kosztuje. Zresztą w Polsce łatwiej się zaszczepić niż u nas