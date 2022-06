UKS Nowa Łódź oraz Łódzki Okręgowy Związek Unihokeja organizowali w Łodzi Finał Mistrzostw Polski Młodzików

Bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy spod Tatr. Wygrali oni wszystkie spotkania i z kompletem zwycięstw z pełni zasłużenie mogli wznieść puchar na zdobycie Mistrzostwa Polski w sezonie 2021/22. Wicemistrzostwo przypadło drużynie z Gdynia, a brązowe medale zabrali zawodnicy z Kołaczkowa.

W ceremonii zakończenia uczestniczyli i wręczali nagrody wicewojewoda łódzki Piotr Cieplucha oraz wiceprezes Polskiego Związku Unihokeja Robert Benkes.

- Do turnieju podeszliśmy spokojnie, nastawiając się przede wszystkim na zdobywanie doświadczenia. Większość chłopców w moim zespole trenuje nie dłużej niż rok – powiedział Kacper Tyczkowski, trener UKS Nowa Łódź.

Ostatecznie drużyny z województwa łódzkiego zajęły miejsca w drugiej „szóstce”. Dla reprezentantów naszego regionu był to debiut w rozgrywkach młodzików na poziomie centralnym. Dziewiątka Sieradz zajęła miejsce 11, Nowa Łódź 10, a Góra Św. Małgorzaty 8.

- Są to nasze unihokejowe początki, a już teraz przy odrobinie większej ilości szczęścia mogliśmy znaleźć się w TOP6 zawodów. Wystarczyłby o 2 bramki lepszy bilans, ale taki jest właśnie urok sportu. Bardzo często decydują tu detale. Jestem zadowolony z tego co zaprezentowali moi zawodnicy. Widzę potencjał i wierzę, że w przyszłym roku pokażemy się ze znacznie lepszej strony – dodał trener młodych łodzian.