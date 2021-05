Unikatowe samochody klasyczne i youngtimery do kupienia w województwie łódzkim

Zabytkowe samochody w województwie łódzkim

Za zabytkowe samochody uważa się pojazdy, które przekroczyły 30 lat, od zakończenia produkcji danego modelu minęło 15 lat i ma minimum 75 procent oryginalnych części. W przypadku spełnienia tych trzech kryteriów pojazd można zarejestrować jako zabytkowy. Daje to pewne korzyści. Samochody takie nie muszą przechodzić przeglądów technicznych, nie ma również konieczności wykupywania OC na okres roczny. Pojazdy takie muszą posiadać ubezpieczenie jedynie w razie wyjazdu na drogi publiczne, czyli de facto, można wykupić OC na 1 dzień w roku.

Gdzie można kupić klasyki?

Ceny samochodów z lat 70., 80. oraz 90. z roku na rok są coraz wyższe. A samych pojazdów na sprzedaż nie ma wielu. Właściciele klasyków niechętnie rozstają się ze swoimi odrestaurowanymi autami. Jednak jeśli już dochodzi do sprzedaży to bardzo często odbywa się ona wśród znajomych pasjonatów. Powstał również specjalny portal, na którym można ogłaszać chęć sprzedaży auta. To właśnie z tego portalu pochodzą ogłoszenia, które prezentujemy w galerii. Znajdziecie tutaj Fiata 126P, Żuka z 1981 roku z przebiegiem poniżej 400 km i inne pojazdy, których wiek waha się od niemal 30 do niemal 50 lat. Stan aut może zachwycić nie tylko pasjonatów klasyków.