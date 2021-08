Urocze podprowadzające Orła pojawią się na żużlowym Meczu Narodów w Łodzi. Zdjęcia

Jak dbać o oczy, by nie pogarszać wady wzroku? Sprawdź 10 zaleceń okulistów, które pomogą chronić narząd wzroku

Widzimy coraz gorzej, w czym niemały udział ma pandemia. Efekty siedzenia w domu to pogłębianie się wad wzroku, co odczuło wiele osób, w tym dzieci. Warto więc wiedzieć, co robić, by nie pogarszać problemów. Sprawdź najważniejsze zalecenia okulistów, które pozwolą dłużej zachować lepsze widzenie!