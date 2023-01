Urodziła się w Łodzi, zrobiła międzynarodową karierę w modelingu. Sandra Kubicka kończy dzisiaj 28 lat. Urodziny spędza na Malediwach

Sandra Kubicka - jak trafiła do show biznesu?

Sandra Kubicka urodziła się 22 stycznia 1995 r. w Łodzi. Jej mama wyjechała do pracy do Ameryki, a młodą Sandrą zajmowali się babcia i dziadek. Gdy miała 12 lat, w 2008 r., dołączyła do matki za granicą. Tam również rozpoczęła się jej przygoda z modelingiem. Sesje pięknej Polki ukazały się w amerykańskim „Playboyu”, magazynach „Cosmopolitan”, „InStyle” czy „Glamour”. Amerykańskie czasopismo „Maxim” umieściło ją na liście stu najseksowniejszych nazwisk Ameryki. Pojawiła się też na rozkładówce amerykańskiego "Playboya".

W 2019 r. wzięła udział w 10. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”.

Od 2021 roku media rozpisują się o związku Sandry Kubickiej ze znanym muzykiem. To Aleksander Milwiw-Baron, juror m.in. takich programów, jak „The Voice of Poland” i członek zespołu Afromental (gra na gitarze). Obecnie przebywają na wakacjach na Maledwiwach. Zobaczcie, jak tam pięknie.

Czego życzy sobie sama Sandra Kubicka?