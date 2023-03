Uwaga burza! Pogoda na sobotę 25.03.2023 Prognoza pogody na weekend 25 - 26 marca. Sprawdź jaka będzie pogoda dziś 25.03.2023

Prognoza pogody IMGW dziś 25 marca 2023. Jaka będzie pogoda w weekend? Synoptyczna prognoza pogody na sobotę i niedzielę przygotowana przez meteorologów IMGW.

Po ciepłym piątku, w czasie którego możemy spodziewać się lokalnych burz i przelotnych opadów deszczu, sobota i niedziela nieco chłodniejsze i z większym zachmurzeniem oraz deszczem.

PROGNOZA POGODY NA SOBOTĘ 25 MARCA 2023

Sytuacja baryczna

Polska będzie w zasięgu układu niżowego znad Wysp Brytyjskich i Skandynawii, w ciepłym powietrzu polarnym morskim. Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia. Prognoza pogody na sobotę dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Możliwe burze. Prognozowana suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C, nad morzem miejscami 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Gdańsk: 12°C

Koszalin: 11°C

Szczecin: 12°C Prognoza pogody na 25 marca dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza w drugiej połowie dnia, przelotne opady deszczu i lokalne burze. Wysokość opadów w czasie burz do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, w czasie burz możliwe porywy do 55 km/h, południowo-zachodni.

Olsztyn: 12°C

Suwałki: 13°C

Białystok: 14°C Prognoza pogody na 25.03.2023 dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, po południu możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni. Poznań: 12°C

Kalisz: 11°C

Gorzów Wlkp.: 10°C

Zielona Góra: 12°C

Toruń: 12°C

Bydgoszcz: 12°C Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze i opad krupy śnieżnej. Prognozowana suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, w czasie burz do 55 km/h, na ogół południowo-zachodni.

Warszawa: 13°C

Łódź: 12°C

Lublin: 14°C

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, w obszarach powyżej 900 m n.p.m. również deszczu ze śniegiem. Po południu lokalne burze. Temperatura maksymalna od 8°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wrocław: 13°C

Jelenia Góra: 11°C

Legnica: 13°C

Opole: 14°C

Katowice: 14°C

Częstochowa: 13°C Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie duże, miejscami, zwłaszcza na północnym zachodzie, większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, wysoko w Beskidach również deszczu ze śniegiem i śniegu, w Tatrach opady śniegu. Miejscami burze. Na południowym wschodzie opady o natężeniu umiarkowanym. W Bieszczadach prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C, w rejonach podgórskich od 8°C do 12°C, na szczytach Tatr około –1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Kraków: 14°C

Kielce: 13°C

Rzeszów: 14°C

Zakopane: 9°C

POGODA NA NIEDZIELĘ 26 MARCA

Sytuacja baryczna

Polska pozostanie w zasięgu układu niżowego znad Bałtyku, w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie będzie spadać. Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, po południu słabnący, zachodni. Gdańsk: 8°C

Koszalin: 9°C

Szczecin: 10°C Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby, okresami, zwłaszcza w czasie burz, umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni.

Olsztyn: 10°C

Suwałki: 9°C

Białystok: 11°C

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy regionu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Poznań: 10°C

Kalisz: 10°C

Gorzów Wlkp.: 11°C

Zielona Góra: 11°C

Toruń: 11°C

Bydgoszcz: 11°C Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Warszawa: 11°C

Łódź: 10°C

Lublin: 13°C Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady śniegu.

Wrocław: 13°C

Jelenia Góra: 10°C

Legnica: 13°C

Opole: 13°C

Katowice: 14°C

Częstochowa: 13°C Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 12°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Kraków: 14°C

Kielce: 13°C

Rzeszów: 14°C

Zakopane: 10°C

