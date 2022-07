Valentina Diouf pozostaje atakującą ŁKS Commercecon Łódź

Gdy przychodziła do ŁKS-u Commercecon Łódź pod koniec stycznia 2022 roku, miała na koncie Superpuchar Włoch, srebro Ligi Mistrzyń i srebro w Pucharze CEV. Na koniec sezonu 2021/2022 Valentina Diouf dołożyła do swoich osiągnięć brązowy medal mistrzostw Polski. W rozegranych 13 meczach TAURON Ligi zdobyła 255 punktów, w tym 13 z zagrywki i 33 blokiem.

Razem z Olivią Różański i Jovaną Brakocević-Canzian zajęła ex aequo 1. miejsce w rankingu zawodniczek nagrodzonych największą liczbą statuetek MVP (w sumie 7), przyznawanych dla wyróżniających się siatkarek meczu. To nie byle jakie osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że Valentina Diouf rozegrała o połowę mniej meczów od swoich rywalek z rankingu.

Odkąd dołączyła do łódzkiego zespołu, Valentina Diouf mocno podkreślała, jak dużą energię przekazują z trybun kibice. Jak przyznała, z niecierpliwością wypatruje rozpoczęcia przygotowań do nowego sezonu. – Oczekuję świetnego sezonu. Znam już większość moich koleżanek z zespołu i nie mogę doczekać się startu kolejnego etapu polskiej przygody – powiedziała.

W nadchodzących rozgrywkach szkoleniowcem ŁKS-u Commercecon Łódź będzie rodak Valentiny – Alessandro Chiappini. Czego atakująca spodziewa się po tej współpracy? – Ufam naszemu nowemu trenerowi, ponieważ wiem, że ma bardzo duże doświadczenie w polskiej lidze, które pomoże nam w pracy i skupieniu na naszych celach – dodała Vale. – Do zobaczenia wkrótce!