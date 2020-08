Viki Gabor wystąpiła w Radomsku. Koncert w reżimie sanitarnym [ZDJĘCIA]

W sobotę (29 sierpnia) w Radomsku wystąpiła młodzieżowa gwiazda Viki Gabor, zwyciężczyni 17. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Koncert odbył się w ramach Letniego Grania, imprezy organizowanej przez miasto na pożegnanie wakacji. W tym roku w związku ze stanem epidemii impreza odbyła się w zmienionej formie, także w koncercie mogła wziąć udział ograniczona liczba osób (700).

Piknik na zakończenie wakacji oraz koncert Viki Gabor odbyły się w reżimie sanitarnym. Organizatorzy uczulali m. in. na zachowanie dystansu społecznego, używanie maseczek, dezynfekcję rąk przed wejściem i po zakończeniu koncertu. Uczestnicy zobowiązani byli do przestrzegania regulaminu imprezy i aktualnych wytycznych sanitarnych związanych z COVID-19.

Viki Gabor

Mieszkająca w Nowej Hucie Wiktoria przebojem wdarła się na naszą scenę muzyczną, jej hit "Superhero" podbił serca polskich i europejskich fanów. Podobnie jak Roksana Węgiel, wzięła udział w programie "The Voice Kids" i doszła do finału. Zwyciężyła również w programie "Szansa na sukces", dzięki czemu wystąpiła na Eurowizji Gliwicach. Viki ma na koncie dwa hity, oprócz tego zaprezentowanego na Eurowizji, to piosenka zaśpiewana z Kayah "Ramię w ramię".