W 15. Sieradzkiej Brygadzie maturzyści podkładają miny, maskują się i musztrują ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Na poligonie Sokołów należącym do 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenie trwa obóz szkoleniowy dla uczniów certyfikowanych klas mundurowych Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli. W obozie udział bierze 20 uczniów klas maturalnych. To dla nich pierwsze takie przedsięwzięcie, którego ukończenie daje dodatkowe punkty podczas egzaminów do szkół oficerskich.