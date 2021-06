W Bełchatowie zaczął się czas pożegnań

23-latek był wypożyczony do drużyny prowadzonej przez Marcina Węglewskiego prawie rok temu z Podbeskidzia Bielsko-Biała. Wystąpił w 21 pierwszoligowych meczach oraz jednym Pucharu Polski. Zdobył pięć bramek.W nowym sezonie będzie reprezentował barwy pierwszoligowej Resovii Rzeszów prowadzonej przez Radosława Mroczkowskiego.

- Większość piłkarzy ma kontrakty z klubem do końca czerwca - mówi MarcinWęglewski. - Niewielu jest takich, którzy zostają, choć trzech wrócić ma z wypożyczeń. Damian Warnecki ze Skry Częstochowa, Bartłomiej Lisowski z Pelikana Łowicz, a Damian Michalak z KSKutno.

30 czerwca wypożyczenia do GKS Bełchatów kończą się Maciejowi Masowi (Jagiellonia Białystok), Filipowi Laskowskiemu (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Kajetanowi Kunce (Rozwój Katowice), Mateuszowi Bartkówowi, Bartoszowi Żurkowi (obaj Puszcza Niepołomice), Sebastianowi Zalepie (Resovia), Jakubowi Staszakowi (Stomil Olsztyn), Szymonowi Łapińskiemu (Jagiellonia Białystok) oraz Jakubowi Batorowi (Raków Częstochowa). Przygodę z bełchatowskim klubem kończy także były reprezentant Łotwy Valerijś Śabala, który przyszedł do Bełchatowa pod koniec marca, ale nic wielkiego tu nie zwojował. Niewykluczone, że z klubem pożegna się także trener Marcin Węglewski. ą