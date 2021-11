W bursie w Łodzi koronawirus wygasł w budynku męskim, ale jest u dziewcząt. W województwie łódzkim spadła liczba szkół z nauką zdalną

Koronawirus w szkołach. Dane z kuratorium i władz Łodzi (9.11)

We wtorek 150 szkół i przedszkoli z województwa łódzkiego prowadziło kształcenie zdalne – w całości (16) lub w przypadku części oddziałów (134). Jest to niższa liczba niż z poniedziałku (ogółem 174 placówki).

Według Kuratorium Oświaty w Łodzi, z normalnego trybu za sprawą koronawirusa musiało zrezygnować aktualnie 7 proc. placówek edukacyjnych z łącznie 2118 takich jednostek w naszym regionie. We wtorek taką rezygnację zgłosiły do kuratorium 62 placówki. Te dane odnoszą się do szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych.

Z danych kuratoryjnych wynika, że we wtorek 55 łódzkich szkół i przedszkoli prowadziło kształcenie zdalne – w całości (12) lub w przypadku części oddziałów (43).

Natomiast Urząd Miasta Łodzi przedstawił dane, zgodnie z którymi na całkowitą zdalność przeszło aktualnie siedem podległych mu placówek (publicznych), zaś na hybrydowość – 46. Zatem, według UMŁ, łącznie razem w trybie normalnym nie działało we wtorek 53 (samorządowych) szkół i przedszkoli w Łodzi (na ogółem 308).