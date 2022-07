W czwartek pogrzeb Janiny Sobolewskiej, żony legendarnego prezesa Widzewa

Pogrzeb Janiny Sobolewskiej odbędzie się w czwartek 14 lipca o godzinie 12:30 na Cmentarzu Rzymskokatolickim św. Anny na Zarzewie w Łodzi.

Czternaście lat wcześniej 11 listopada 2008 roku to jedna z najsmutniejszych dat dla ludzi emocjonalnie związanych z Widzewem. Tego dnia zmarł Ludwik Sobolewski, najważniejsza postać w historii klubu. To dzięki Sobolewskiemu Widzew stał się poważnym klubem, ale przecież niewiele brakowało, a miejsce Widzewa w historii piłki nożnej zająłby łódzki Start, bo to tam wcześniej pracował Sobolewski. Od 1969 roku działał w Widzewie. To on ściągnął do klubu trenera Leszka Jezierskiego i całą drużynę piłkarzy, którzy zbudowali jego historię.