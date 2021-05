W Dojo Stara Wieś konsultacje szkoleniowe szerokiej kadry Polskiej Unii Karate

Treningi kata prowadzili: Bogdan Boczniewicz (Budokan Wrocław) i Piotr Koryczan (UKS Grodzisk Mazowiecki), natomiast kumite - trenerzy: Bartosz Wzorek (Sonkei Gdańsk) oraz Witold Wojciechowski (Champion Team Łódź).

Bardzo cieszy, że już w pierwszych konsultacjach wzięło udział 126 zawodniczek i zawodników z 26 klubów Polskiej Unii Karate, w tym dwa łódzkie kluby: Harasuto Łódź i Champion Team Łódź.

- Warto zaznaczyć, że jest to początek pilotażowego programu cyklicznych szkoleń, mających na celu nawiązanie stałych relacji pomiędzy młodymi zawodnikami z całego kraju. Ideą spotkań jest poznawanie metod treningowych zapraszanych do współpracy różnych trenerów z poszczególnych klubów w kraju. Jednocześnie warto dodać, że zgrupowania są otwarte dla wszystkich członków PUK. Zależy nam na wymianie myśli trenerskich, ujednoliceniu procesu szkoleniowego oraz przede wszystkim rozwoju młodych adeptów karate. Trenerzy przekazują swoją wiedzę w aspekcie technicznym oraz taktycznym, co z pewnością przyspieszy i ułatwi karatecki rozwój zawodników. Konsultacje mają pomóc w doborze młodzieży do ścisłej Kadry Polski poszczególnych roczników. Ideą spotkań jest odnalezienie oraz wczesne kształtowanie modelu przyszłego mistrza. Doskonałe warunki dojo, wybudowanego z zachowaniem kultury i architektury odległej Japonii, przyczyniły się zapewne do sukcesu organizacyjnego pierwszej edycji zgrupowania - informuje Witold Wojciechowski.