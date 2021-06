W GKS Bełchatów ma być duet trenerski?

Bełchatowianie, przynajmniej oficjalnie, poszukują jego następcy. Szkoleniowcy zainteresowani pracą w GKSkontaktują się e-mailowo z prezesem zarządu Markiem Grzesiakiem. Wiele jednak wskazuje, że karty już zostały rozdane i za wyniki drużyny odpowiadać będą wspólnie Patryk Rachwał oraz Bartłomiej Kondracki, wiceprezes Akademii GKSBełchatów.Ten pierwszy był ostatnio asystentem poprzedniego szkoleniowca. Większość piłkarzy rozstanie się z klubem 30 czerwca. Szkoleniowcy już rozpoczęli poszukiwania nowych graczy. Kontaktowali się między innymi z Konradem Niedzielskim. To 27-letni wychowanek Piotrcovii występujący w trzecioligowym jeszcze RKSRadomsko. W 20 meczach piłkarz strzelił trzy gole.

Jeśli już jesteśmy przy Radomsku, które spada z grupy pierwszej III ligi, to po sobotnim meczu z Concordią Elbląg (17) zbierze się zarząd klubu. - Będziemy rozmawiać z piłkarzami na temat ich dalszej przyszłości - mówi Jakub Mielczarek, wiceprezes klubu. - Zmiany kadrowe będą, ale niektórzy już wcześniej zadeklarowali, że chcą pozostać w zespole na nowy sezon. Inna sprawa, czy my będziemy ich chcieli. Jeśli chodzi o sztab szkoleniowy na czele z trenerem Robertem Szwarcem, to nie zapadał jeszcze decyzja czy pozostaną w klubie. ą