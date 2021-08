W gminie Regnów pies dotkliwie pogryzł kobietę. Na miejsce wezwano LPR

Kobieta została zaatakowana przez psa w typie owczarka niemieckiego

Do zdarzenia doszło we wtorek, 17 sierpnia, w godzinach wieczornych. 70-letnia mieszkanka gminy Regnów została zaatakowana przez psa w typie owczarka niemieckiego. Na miejsce wezwano policję oraz pogotowie. Zespół pogotowia ratunkowego zadecydował o konieczności wezwania na miejsce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał ranną kobietę do szpitala. Policjanci ustalili, że agresywny owczarek należał do innej mieszkanki gminy. Właścicielką czworonoga okazała się 83-letnia kobieta, która nie była świadoma, że pies opuścił posesję.

Pamiętajmy o odpowiedzialności za czworonogi

Policjanci przypominają opiekunom o obowiązkach, jakie mają wobec swoich pupili. Obowiązujące w Polsce przepisy, nakładają na właścicieli czworonogów obowiązek należytej kontroli swoich zwierząt. Właściciel nie może wypuścić swojego czworonoga bez nadzoru i właściwych zabezpieczeń. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela kodeks wykroczeń: