W jakim składzie zagra Widzew w premierowym meczu? Co wymyślił trener Janusz Niedźwiedź?

W piątek o godz. 20.30 piłkarze Widzewa grają z Arką Gdynia na własnym boisku. Trener Janusz Niedźwiedź przećwiczył ustawienie drużyny w meczu z Inhułeciem Pietrowe. W takim samym zestawieniu łodzianie mają wyjść na Arkę i ją zatopić.

Jak może wyglądać skład Widzewa w pierwszym meczu z Arką? Trener Janusz Niedźwiedź sam przyznał, że na trzech pozycjach rywalizacja między zawodnikami jest bardzo zacięta i o tym, kto wystąpi, będą decydować szczegóły.

Naszym zdaniem Widzew powinien zagrać w takim ustawieniu. Ośmiu pewniaków: Jakub Wrąbel, Paweł Zieliński, Krystian Nowak, Martin Kreuzriegler, Bartłomiej Pawłowski, Marek Hanousek, Dominik Kun, Kristoffer Normann Hansen. Trzy pozostałe miejsca w drużynie mogą zająć: Patryk Stępiński, Radosław Gołębiowski, Przemysław Kita. Czy trener Janusz Niedźwiedź postawi zatem na taką jedenastkę: Wrąbel - Stępiński, Nowak, Kreuzriegler – Zieliński, Pawłowski, Hanousek, Kun, Gołębiowski – Kita, Hansen?

Szkoleniowiec łódzkiej drużyny może też dokonać rewolucji w składzie i ustawić zespół w sposób, o jakim nikomu się nie śniło.

Poczekajmy do piątku. Trener niechętnie mówi o składzie.

– Zgrupowanie to był czas spędzony nie tylko na boisku czy sali konferencyjnej, ale też przeznaczony na to, aby zawodnicy lepiej się poznali, poznali też nas. To po to, aby relacje w drużynie i zrozumienie było jeszcze lepsze, bo to również pomaga w funkcjonowaniu na boisku – mówił szkoleniowiec Janusz Niedźwiedź dla Widzew TV.

Po powrocie ze zgrupowania w Turcji widzewiacy dostali od sztabu dzień wolny. Zbiórkę dla zespołu zaplanowano na godz. 14:00, a pierwszy trening rozpoczął się o godz. 15:10. Zajęcia odbyły się na naturalnym boisku w ośrodku szkoleniowym przy ulicy Małachowskiego. Po treningu drużyna ma zaplanowane szkolenie sędziowskie.

Informacje na temat kolejnych treningów pierwszej drużyny będą podawane na bieżąco. W czwartek łodzianie będą pracować na głównej płycie stadionu. O godz. 9:40 odbędzie się konferencja prasowa przed startem rundy wiosennej z udziałem trenera Janusza Niedźwiedzia i jednego z zawodników pierwszej drużyny.

Mecz z Arką Gdynia rozpocznie się w piątek 25 lutego o godz. 20:30. Pierwsza liga na start.

ą