W jakim składzie zagrają na stadionie Widzewa?

Mecz odbędzie się przy włączonych światłach na stadionie Widzewa. Bilety – 20 zł. Dzieci do lat 7 mają zapewniony wstęp wolny. Trenerzy Przemysław Szyburski i Mirosław Żórawski wystawią następujący skład na ten mecz: 1. Vitalii Kramaernko, 2. Cezary Plesiński, 3. Toma Mchedlidze, 4. Przemysław Serafin, 5. Oleksandr Szewczenko, 6. David Nibladze, 7. Michał Mirosz, 8. Tevita Soafa, 9. Paweł Urbaniak, 10. Kamil Brzozowski, 11. Hubert Lewandowski, 12. Adrian Seerane, 13. Przemysław Dobijański, 14. Damian Wlaźlak, 15. Krystian Pogorzelski. Rezerwowi: 16. Grzegorz Dułka, 18. Robert Kacprowicz, 19. Patryk Olejnik, 20. Szymon Witkowski, 22. Mateusz Matyjak.

W drużynie Pogoni zagra m.in. były rugbista Master Pharm Rugby Łódź Eduard Vertyletskyi. Pogoń nie jest drużyną, która byłaby w stanie zagrozić łodzianom. W dotychczasowych ośmiu meczach Pogoń poniosła osiem porażek. Zdobyła tylko trzy punkty za cztery przyłożenia i grę obronną. To mało. W Łodzi nie przewidujemy, by Pogoń zdobyła czwarty punkt.

Podopieczni trenerów Przemysława Szyburskiego i Mirosława Żórawskiego wystartowali wiosną z wysokiego C i pokonali mistrza Polski Ogniwo Sopot.

Dostępne są już także Karnety Kibica na rundę wiosenną sezonu 2021/22. Cena karnetu na 5 łódzkich spotkań wynosi 100 zł. Do każdego karnetu wlepka 3D z herbem klubu oraz breloczek-piłeczka.

W innych meczach: Posnania – Budowlani Lublin (sobota, godz. 15), Ogniwo Sopot – Lechia Gdańsk (sobota, godz. 16), Orkan Sochaczew – Skra Warszawa (sobota, godz. 17.51), RC Arka Gdynia – Juvenia Kraków (niedziela, godz. 13). ą