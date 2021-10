W Klubie Sportowym Budowlani Łódź sezon rozgrywkowy w pełni i dużo się dzieje! Dariusz Kuczmera

Trener Michał Czerwiowski i zawodniczka drużyny seniorskiej Karolina Stokowska wśród innych uczestników hiszpańskiej konferencji „Coaching Rugby 7 for Girls” Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Od poniedziałku w Kowarach przebywa Reprezentacja Polski do lat 20 w Rugby XV, która przygotowuje się do meczu przeciwko Czechom z Pradze. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę, a jego stawką jest awans do turnieju Rugby Europe Championship - informuje Michał Czerwiowski z KS Budowlanych.