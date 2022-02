W ŁKS Łódź trwa odliczanie do meczu z GKS Jastrzębie

Gospodarze, to przedostatni zespół pierwszoligowej tabeli, ale ełkaesiacy nie mają się co łudzić, że czeka ich łatwe, lekkie i przyjemne spotkanie. Nic z tych rzeczy. Drużyna Grzegorza Kurdziela, o czym zresztą informowaliśmy, to zupełnie inny, znacznie silniejszy zespół niż w rundzie jesiennej. Klub z Jastrzębia poczynił kilka, jak na I ligę wydaje się wartościowych transferów. Trzeba też koniecznie wspomnieć o odejściu do GKSTychy Daniela Rumina, który strzelił jesienią sześć goli w meczach ligowych i był najskuteczniejszym graczem jastrzębian. GKSza wszelką cenę chce pozostać na zapleczu PKOEkstraklasy, koniecznie musi więc punktować, a gdzie jeśli nie na swoim boisku? Generalny sprawdzian przed starciem w Jastrzębiu czeka drużynę Kibu Vicuny w najbliższą sobotę, kiedy to zmierzą się na swoim boisku z drugoligowcami z Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Początek spotkania o 16. Zapewne sztab szkoleniowy desygnuje do gry „pierwszy garnitur”, czyli piłkarzy na których wiosną spoczywać będzie największa odpowiedzialność jeśli chodzi o wyniki. Plusem jest fakt, iż żaden z graczy ŁKS nie jest kontuzjowany. Do siebie doszli ci, którzy leczyli ostatnio lekkie urazy. Na żywo starcie będą mogli obejrzeć jedynie posiadacze karnetów na cały sezon lub rundę wiosenną. Do dyspozycji jest 566 miejsc, w tym 70 procent dla osób zaszczepionych. Przypominamy, że ciągle można jeszcze kupić karnety na wiosenne mecze pierwszoligowca.