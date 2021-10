W ŁKS niedosyt po derbach. W środę mecz z Zagłębiem

- Byliśmy lepszą drużyną od Widzewa, mieliśmy więcej sytuacji, strzały celne były chyba 8-2 dla nas - mówił po spotkaniu Kubicu Vicuńa. - Szkoda, że straciliśmy bramki po stałych fragmentach gry, bo pracowaliśmy nad tym i jesteśmy solidni w obronie. Mimo, że nie wygraliśmy, jestem zadowolony z charakteru zespołu, tego jak się zaprezentowaliśmy oraz z faktu, że byliśmy lepsi niż lider pierwszoligowej tabeli. Chcieliśmy trzy punkty, mamy jeden, a o tym czy był on dobry przekonamy się jeśli wygramy z Górnikiem Polkowice w przyszłą sobotę. Oczywiście, wcześniej mamy mecz pucharowy z Zagłębiem Lublin, który chcemy wygrać i awansować do kolejnej rundy.

- Straciliśmy dwa punkty, aniżeli jeden zyskaliśmy - uważa natomiast Jakub Tosik. - Niepotrzebna bramka na 2:1 i być może trochę niepewność w nas wstąpiła. Derby rządzą się jednak swoimi prawami, my czujemy po dzisiejszym spotkaniu niedosyt. Widzew tak na dobrą sprawę nie pokazał nie wiadomo jakiej piłki. W podobnym tonie wypowiadał się najlepszy w szeregach ŁKS Maciej Dąbrowski. - Z przebiegu meczu jestem trochę rozczarowany, byliśmy konkretniejsi i więcej stwarzaliśmy sytuacji. W drugiej połowie troszeczkę zmęczenie, gdzieś to się rozmyło, ale wydaje mi się, ale byliśmy drużyną lepszą. Szanujemy jednak punkt zdobyty na wyjeździe i to z liderem tabeli. Kryzys, plagę kontuzji, mamy za sobą. Wszystko co dobre dopiero się zaczyna, idziemy w dobrym kierunku, jeszcze wiele meczów przed nami.