W Łodzi powstaje nowa strategiczna gra wojenna - „Play of Battle”

Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, przekonywał w Łodzi, że gry wojenne służą nie tylko rozrywce, ale też szkoleniu żołnierzy. - Gry wojenne rozwijają wyobraźnię dowódców i sztabów wojskowych w zakresie planowania i prowadzenia operacji wojskowych. Podobnie można to realizować na gruncie cywilnym -powiedział.

- Połączyliśmy środowiska bardzo hermetyczne, wojskowe, eksperckie, a z drugiej gamingowe - opowiada Zbigniew Pisarski, założyciel i prezes zarządu Play of Battle SA. - Uznaliśmy, że naszą rolą w edukowaniu społeczeństwa będzie udostępnianie narzędzi, w pewnym sensie demokratyzowanie gier wojennych. To na czym nam szczególnie zależy to uzyskanie bardzo wysokiego poziomu realizmu.