W Łodzi trudno o autokar na szkolną wycieczkę, "zieloną szkołę" czy obóz sportowy

Pierwsze tygodnie roku szkolnego to popularny czas wycieczek szkolnych. Klasy pierwsze trzeba zintegrować, także we wrześniu najstarsze oddziały mogą się jeszcze nacieszyć wspólnymi wyjazdami, zanim zaczną się zbliżać państwowe egzaminy...

Do tego dochodzi obawa przed tzw. czwartą falą epidemii koronawirusa, która jesienią ponownie miałaby przynieść szkolny lockdown – w tym zawieszenie wycieczek.

O problemach z zapewnieniem transportu na szkolne wycieczki słyszymy w opowieściach rodziców łódzkich uczniów. W piątek (17 września) próbowaliśmy je zweryfikować.

– Społeczność naszej szkoły we wrześniu organizowała dwa wyjazdy: sportowy, do Spały, oraz związany z realizacją projektu edukacyjnego, do Niemiec. Szukaliśmy transportu ponad tydzień, a zwykle to firmy z branży przewozowej czekały na takie oferty i były gotowe realizować je „od zaraz” – opowiada Wiesława Zewald, prezes Strefy Edukacji, czyli spółki prowadzącej Technikum Automatyki i Robotyki (przy Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej).