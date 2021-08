W niedzielę 15 sierpnia sklepy i centra handlowe będą nieczynne, nawet Biedronki, które pracują we wszystkie niedziele. Gdzie na zakupy?

W niedzielę 15 sierpnia przypadają Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz Święto Wojska Polskiego. To jeden z tych dni, gdy obowiązuje zakaz pracy w handlu. Nieczynne będący więc i centra handlowe i sieci sklepów. Dotyczy to także tych, które otwierają się we wszystkie niedziele jako placówki pocztowe.15 sierpnia sklepy są nieczynne z dwóch powodów: jest to święto, w którym obowiązuje zakaz handlu oraz niedziela niehandlowa.Czytaj dalej

Grzegorz Gałasiński