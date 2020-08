W niedzielę kierowcy pojadą nowym fragmentem autostrady A1 w Łódzkiem

Przełożą ruch na autostradzie Tuszyn-Piotrków

Łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostradoperację przełożenia ruchu na betonową, szerszą i równą jezdnię zachodnią, zapowiada na godziny przedpołudniowe w niedzielę. Chodzi o odcinek między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód o długości około 12,5 km., czyli najdłuższy z dotąd oddanych odcinków. Zanim dojdzie do otwarcia i przełożenia ruchu, na oddawanym odcinku odbędzie się tzw. przejazd techniczny w asyście policji.

Zaledwie w poniedziałek podobną operację przeprowadzono między węzłem Radomsko a granicą województwa śląskiego, tyle, że akurat tam chodziło o jezdnię wschodnią na odcinku od drogi krajowej nr 42 do mostów na Warcie, czyli blisko 5 km z odcinka liczącego 7 km. Kierowcy mają tam teraz do dyspozycji dwa pasy ruchu w jednym kierunku i jeden w przeciwnym, tak, by wykonać prace związane z odwodnieniem czy montażem ekranów i barier. Układ 2+2, czyli po dwa pasy ruchu w obu kierunkach zostanie wprowadzony prawdopodobnie na przełomie roku.