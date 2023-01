W piątek Rycerze Wiosny rozegrają pierwszy w 2023 roku mecz

To pierwsze w 2023 roku spotkanie zespołu prowadzonego przez trenera Kazimierza Moskala. Mecz na boisku przy ul. Minerskiej rozpocznie się o godzinie 13 w piątek (13 stycznia).

- Z drużyną z województwa mazowieckiego, która po rundzie jesiennej zajmuje siódme miejsce w tabeli drugiej ligi z trzema punktami straty do miejsca barażowego, spotkaliśmy się także w trakcie poprzedniej przerwy w rozgrywkach - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy klubu z alei Unii 2. - Tamten sparing zakończył się remisem 1:1 po golach Dawida Korta i Damiana Firleja dla Znicza.

Dodajmy, że wstęp na sparing jest wolny. Trenerem dzisiejszego rywala ełkaesiaków jest Mariusz Misiura. W składzie mamy byłego widzewiaka Mateusza Możdżenia. Najskuteczniejszym graczem pruszkowian jest Maciej Firlej. To 26-latek, mający w swoim piłkarskim CVwystępy w I lidze w Koronie Kielce oraz Garbarni Kraków. Pięć goli strzelił natomiast Japończyk Shuma Nagamatsu, który przyszedł do zespołu z Pruszkowa w połowie 2021 roku ze Świtu Szczecin.

Przed wylotem na zgrupowanie do Turcji (21 stycznia) ełkaesiaków czeka jeszcze jedno starcie z drugoligowcem. Tym razem z Pogonią Siedlce (18 stycznia). Podczas tureckiego zgrupowania, które potrwać ma do 4 lutego łodzianie mają zaplanowane trzy sparingi, ale na miejscu może się okazać, że meczów będzie więcej.

Tymczasem Departament Rozgrywek PZPNpoinformował o terminach trzech pierwszych wiosennych kolejek I ligi. Rycerze Wiosny rozpoczną batalię o awans do PKO Ekstraklasy 12 lutego (niedziela) meczem na własnym stadionie z GKSTychy. Spotkanie rozpocznie się o 12.40 i będzie transmitowane przez Polsat Sport. W jesiennym starciu tych ekip górą byli ełkaesiacy wygrywając 1:0 (0:0) po golu Pirulo. 19 lutego (niedziela) ekipę Kazimierza Moskala czeka wyjazdowe starcie ze Skrą Częstochowa (jesienią 2:1 dla łodzian), w której występuje były ełkaesiak Piotr Pyrdoł. Piłkarz niedawno przedłużył z klubem spod Jasnej Góry kontrakt do końca obecnego sezonu. Z kolei 25 lutego (sobota) na stadion w Łodzi zawita Chrobry Głogów (pierwszy mecz ŁKS wygrał 3:2). To starcie rozpocznie się o godzinie 20. ą