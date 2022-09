W piątkowy wieczór ŁKS Łódź może zostać liderem I ligi

Liderowanie może potrwać do niedzielnego popołudnia, bo trudno oczekiwać, że otwierający ranking Ruch Chorzów (22 punkty) nie wygra u siebie z ostatnią w tabeli Sandecją Nowy Sącz. Zajmująca miejsce drugie Arka Gdynia (20 punktów, czyli tyle samo co ŁKS) także gra w niedzielę. Zespół trenera Ryszarda Tarasiewicza czeka wyjazdowe starcie z grającą dobrze Puszczą Niepołomice. Miejscowi prowadzeni przez Tomasza Tułacza z byłym graczami GKSBełchatów w składzie Kewinem Komarem i Emile Thiakane oraz eks-widzewiakiem Marcelem Pięczkiem są w tabeli na miejscu czwartym mając 20 punktów. Puszcza na swoim boisku nie przegrała meczu, cztery razy triumfowała i dwa razy remisowała. Ekipa z Niepołomic jest w stanie spokojnie pokonać Arkę. Piątkowa wygrana ełkaesiaków z Zagłębiem oznaczać więc może jeśli nie lidera, to wicelidera I ligi. Podopieczni trenera Kazimierza Moskala są faworytem starcia z sosnowiczanami. Na alei Unii górą byli czterokrotnie, jeden mecz zremisowali i zaledwie raz polegli. ą

I LIGA

12. kolejka. Piątek (30 września): ŁKS Łódź - Zagłębie Sosnowiec (18), Chojniczanka Chojnice - Wisła Kraków (20.30). Sobota (1 października): Górnik Łęczna - GKSTychy (20), Skra Częstochowa - GKSKatowice (15), Stal Rzeszów - Resovia (17.30, derby Rzeszowa). Niedziela (2 października): Puszcza Niepołomice - Arka Gdynia (15), Ruch Chorzów - Sandecja Nowy Sącz (12.40), Bruk-Bet Termalika Nieciecza - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18). Poniedziałek (3 października): Chrobry Głogów - Odra Opole (18).