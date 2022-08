W sobotę emocje na plaży, czyli Beach Side Rugby - Manufaktura 2022

– W tym roku wspólnie z nowym partnerem Beach Side promujemy hasło „bliżej plaży być nie może” i liczymy na integrację oraz mocne zakończenie imprezy w Whiskey in the Jar – opowiada Mirosław Żórawski, dyrektor sportowy Master Pharm Budowlani Łódź. – Od 8 lat dzięki Manufakturze mamy gdzie grać i przebrać się, dostajemy nagłośnienie i techniczną pomoc.

W poprzednich edycjach sponsorem było Bierhalle Manufaktura. Teraz to Beach Side. Do współpracy z organizatorami turnieju powrócił kultowy Browar Staropolski. Partnerem turnieju, jako Barber Shop Kuza & Kucharska został były rugbista Bartek Kościelski.

– Zapraszam wszystkich na rynek Manufaktury w sobotę o godz. 12 – mówi trener Master Pharm Budowlani Przemysław Szyburski. – Będzie fajna zabawa rugby. Zaczynamy sezon tradycyjnym beach rugby. Wystawimy dwa zespoły. Ogólnie wystartuje dziewięć ekip. Turniej jest zabawą, ale traktujemy go jako etap przygotowań do sezonu. Chcemy się pokazać pierwszy raz naszej publiczności. Mam nadzieję, że nadchodzący sezon ekstraligi będzie w naszym wykonaniu o wiele lepszy. Pracujemy nad wzmocnieniem drużyny. Zawodnicy będą mieli specjalne zadania szkoleniowe na ten turniej, choć oczywiście wynik sportowy ma tutaj drugorzędne znaczenie.

Zapowiada się ciekawa walka potężnych i silnych ludzi. Młynarze też będą walczyć i biegać na piasku. Ważący ponad 100 kilogramów mężczyźni będą walczyć o nagrody, które wręczać będzie delikatna kobieta, przedstawicielka sponsora turnieju – Beach Side.

– Serdecznie zapraszamy na turniej i do nas na napoje orzeźwiające – mówi Barbara Strumińska, kierowniczka Beach Side Manufaktura. – Mam nadzieję, że pogoda będzie nam sprzyjać. Pierwszy raz współpracujemy tak blisko z rugby, nie możemy już doczekać się turnieju i jesteśmy ciekawi, co się tutaj wydarzy.

Tym razem turniej będzie tylko jednodniowy.

– Ale to będzie mocny dzień – dodaje Mirosław Żórawski. – Od godziny 12 walczyć będą drużyny klubowe, od 15 ekipy sponsorskie. Cieszę się, że mamy nowych partnerów. Dla mnie turniej to wielkie wyzwanie. W sumie to ważny etap przygotowań do ekstraligi. Zagrają dwie drużyny Master Pharm Rugby, dwie drużyny KS Budowlanych, a ponadto nasi przyjaciele z Kalisza, Częstochowy, Rudy Śląskiej, Poznania. Kolorytu dodają Łódzkie Sroki Rugby 13, nie zagrają w tym roku Wilki, gdyż za dwa tygodnie zaczynają ligę futbolu amerykańskiego.

Jak widać jest szeroki przekrój środowiska owalnej piłki.

– O to nam właśnie chodzi i na tym nam zależy – mówi Mirosław Żórawski. – My nie pompujemy balonika, chociaż drużyna Banitów to specjaliści od gry na plaży. To drużyna, która w tym roku podbije bębenek. Dla mnie Beach Side to kultowe miejsce i prestiż turnieju rośnie. ą