W sobotę ŁKS gra o punkty I ligi z GKS Katowice ZDJĘCIA

W meczu kontrolnym drużyna trenera Kazimierza Moskala zremisowała na swoim boisku z drugoligowcami ze Znicza Pruszków 1:1 (0:1). Pierwszy gol w tym meczu padł tuż przed przerwą po strzale Macieja Firleja ze Znicza. Z kolei w 70 minucie spotkania czerwoną kartką upomniany został Nacho Monsalve, którego zastąpił na środku obrony Mieszko Lorenc. Im bliżej końca, tym przewaga łodzian stawała się coraz wyraźniejsza, ale wyrównująca bramka padła dopiero w doliczonym czasie gry po perfekcyjnie wykonanym rzucie wolnym przez Dawida Korta.

– Wiemy nad czym trzeba pracować i dobrze wykorzystamy ten tydzień do startu ligi - mówił po meczu trener łodzian Kazimierz Moskal. - Nie był to też taki skład jaki wyjdzie na spotkanie GKS Katowice. Po tym sparingu parę wątpliwości ciągle jest. Przede wszystkim jeszcze liczymy na to, że będzie więcej świeżości i zawodnicy będą jeszcze lepiej wyglądać. Gdyby pokusić się o indywidualne oceny nowych piłkarzy, to najwięcej serca w mecz włożył Bartosz Biel. Patrząc z perspektywy kibiców, Dawid Kort zapisał na swoim koncie bramkę, więc tu na pewno też jest ważna rola. Jeśli chodzi o Nelsona Balongo oczekiwania w stosunku do niego są duże, ale jemu potrzeba więcej czasu do tego, żeby zgrać się z pozostałymi zawodnikami. Z kolei Władysław Ochronczuk, to zawodnik z potencjałem, który dopiero wchodzi do naszej drużyny. Szczerze mówiąc liczyłem, że zagramy na głównej płycie, żeby tym nowym zawodnikom przede wszystkim dać poczuć atmosferę tego stadionu, na którym będziemy grać. Tak jednak się nie stało.

ŁKS zakończył okres przygotowawczy jedną wygraną, dwoma remisami ii porażką. Strzelił w tych meczach trzy gole, ale i trzy stracił. Pierwszy mecz o punkty w nowym sezonie łodzianie rozegrają już w najbliższa sobotę (16 lipca) na swoim stadionie z GKSKatowice. Początek starcia o godzinie 20. Dzień wcześniej zamieścimy w naszej gazecie duże zdjęcie łódzkiego pierwszoligowca. Podamy także aktualna kadrę drużyny, ale poinformuje także o sytuacji w pozostałych ekipach pierwszoligowych.

Z kolei były już zawodnik ŁKS Samu Corral ma nowy klub. Piłkarz będzie teraz występował w Linares Deportivo z III ligi hiszpańskiej. Związał się z tym klubem roczną umową. Nowy pracodawca Samu Corrala zakończył miniony sezon na piątym miejscu w ligowej tabeli i odpadł w barażach o awans do II ligi. Dodajmy, że 30-latek w zakończonym sezonie I ligi wystąpił w 18 spotkaniach w barwach ŁKS, ale nie strzelił żadnego gola. W klubie z alei Unii 2 był natomiast od 2020 roku. W ekstraklasie zaliczył 12 potyczek, zdobywając w nich trzy bramki. W I lidze grał w 32 meczach. Czterokrotnie pokonał bramkarzy drużyn przeciwnych.