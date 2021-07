W środę będą biegać po Lesie Łagiewnickim, by dzieci dostały alimenty. Akcja Izby Komorniczej w Łodzi i fundacji KiDs

Fundacja KiDs działa na rzecz samotnych rodziców i ich dzieci i zwraca uwagę na problem z płaceniem alimentów na czas. Jedną z form jest właśnie organizowanie cyklu biegów na nietypowych dystansach.

Akcja odbywa się po raz piąty, a partnerem jest Izba Komornicza w Łodzi.

- Jako komornicy, na co dzień mamy do czynienia z problemem tzw. niealimentacji i widzimy, że brak odpowiedzialności rodzicielskiej oraz społeczne przyzwolenie na niepłacenie alimentów to kluczowe przyczyny tego problemu – mówi Andrzej Ritmann, przewodniczący Izby Komorniczej w Łodzi. - Dlatego zapraszamy wszystkich, małych i dużych, do aktywnego spędzenia czasu, jednocześnie zachęcając rodziców do ekonomicznego wspierania swoich dzieci.