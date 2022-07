W środę w Łodzi juniorzy H. Skrzydlewska Orzeł walczą z ekstraligowymi rywalami

W środę 6 lipca na Moto Arenie Łódź o godzinie 17.30 rozpocznie się rywalizacja w 1. rundzie półfinałowej Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów. Drużyna H. Skrzydlewska Orzeł Łódź trafiła do grupy razem z Duda Development Ciesiołka Auto Group Unia Leszno, Motorem Lublin, oraz Maszewski GKM Grudziądz.

Bilety na rundę Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów rozgrywaną na Moto Arenie Łódź będzie można zakupić w dniu zawodów w kwiaciarni H. Skrzydlewska usytuowanej w części handlowej stadionu. Cena wejściówki to 10 zł. Wejście na trybunę główną.

W Grudziądzu nasi młodzieżowcy pokazali klasę. Podczas ostatniej rundy ćwierćfinałowej grupy D w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów żużlowcy H. Skrzydlewska Orła Łódź, którzy zajęli pierwsze miejsce w końcowej klasyfikacji zawodów.

Czołowym zawodnikiem łodzian okazał się Aleksander Grygolec. Młodzieżowiec Orła wywalczył 11 punktów. To kolejny dobry drużynowy występ H. Skrzydlewska Orła Łódź podczas rywalizacji w ćwierćfinałach DMPJ. W środę w Gorzowie Wielkopolskim nasi zawodnicy zajęli drugą lokatę.

W barwach H. Skrzydlewska Orzeł Łódź startują: Jakub Sroka, Nikodem Bartoch, Aleksander Grygolec, Mateusz Dul. Jak żużlowcy H. Skrzydlewska Orzeł Łódź zaprezentują się na tle zawodników z ekstraligi? ą